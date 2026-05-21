Lent'ot al Parco Tanaro: sport e solidarietà per l'Associazione Con Te Odv

Il Parco Tanaro si prepara a trasformarsi nel palcoscenico di una giornata all'insegna dello sport, della convivialità e, soprattutto, solidarietà. Domenica 31 prende il via la «Lent'ot», una corsa e camminata di beneficenza non competitiva organizzata dai Chilli Peppers 204, con l'obiettivo di raccogliere fondi integralmente destinati all'Associazione Con Te Odv. Associazione di volontariato che opera nel settore delle cure palliative per offrire dignità, sollievo e supporto ai pazienti e alle loro famiglie in momenti di estrema fragilità.

L'appuntamento è alle 10 al parco. Il percorso si snoda lungo un anello di 8 chilometri immerso nel verde, pensato per essere accessibile a tutti: dalle famiglie con passeggini agli amici a quattro zampe, dai corridori esperti a chi desidera semplicemente godersi una passeggiata all'aria aperta. Ad arricchire l'esperienza podistica saranno le degustazioni di birre artigianali curate da Rolio Beer e Bussolino s.r.l., bibite e acqua per i partecipanti più piccoli. Il ritmo della mattinata sarà scandito dal sottofondo musicale curato da Max di Corner Alessandria e Sonitus Govone. L'evento proseguirà dalle 12:30, all'Irish Pub Jack Madden di corso Felice Cavallotti, con la festa finale ed il sottofondo musicale di Max Curto.

La quota di iscrizione è 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini, include la maglietta ufficiale dell'evento, un hot dog e una consumazione al pub. Iscrizioni entro il 28 maggio, inquadrando il QR code sui volantini con Satispay o recandosi direttamente al Jack Madden, e comunicando successivamente i propri dati e la taglia desiderata tramite WhatsApp al numero 339.7842065.