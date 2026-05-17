Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Motori

BKQ Europe Cup al top per il team Scelfo

Importante partecipazione per i nostri biker

Davide Chicarella

Davide Chicarella

17 Maggio 2026 10:03:57

Il podio

Il podio della gara

Il team Scelfo Mechanical Solution, dimezzato causa infortunio e defezione tecnica, è tornato in pista domenica 10 maggio nel secondo appuntamento della BKQ Europe Cup sul circuito di Ala di Trento.

Lorenzo Gilitus e Adamo Fiasco hanno dovuto affrontare un weekend di gara insidioso per via del maltempo: sabato le sessioni di prove sono state sull’asciutto mentre la domenica le gare sono state caratterizzate dalla pioggia battente.

Lorenzo Gilitus, non un amante del bagnato, chiude quarto nella categoria Expert e secondo nella Heroes Trophy dopo delle prestazioni attente e porta a casa punti importanti in ottica campionato.

Adamo Fiasco si rende protagonista assoluto del weekend siglando una doppia vittoria nelle categorie Rookie e Heroes Trophy grazie alla sua determinazione e consolida il primo posto nella classifica generale.

Terzo round della BKQ Europe Cup domenica 14 giugno a Ottobiano (PV

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133