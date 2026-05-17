BKQ Europe Cup al top per il team Scelfo

Il team Scelfo Mechanical Solution, dimezzato causa infortunio e defezione tecnica, è tornato in pista domenica 10 maggio nel secondo appuntamento della BKQ Europe Cup sul circuito di Ala di Trento.

Lorenzo Gilitus e Adamo Fiasco hanno dovuto affrontare un weekend di gara insidioso per via del maltempo: sabato le sessioni di prove sono state sull’asciutto mentre la domenica le gare sono state caratterizzate dalla pioggia battente.

Lorenzo Gilitus, non un amante del bagnato, chiude quarto nella categoria Expert e secondo nella Heroes Trophy dopo delle prestazioni attente e porta a casa punti importanti in ottica campionato.

Adamo Fiasco si rende protagonista assoluto del weekend siglando una doppia vittoria nelle categorie Rookie e Heroes Trophy grazie alla sua determinazione e consolida il primo posto nella classifica generale.

Terzo round della BKQ Europe Cup domenica 14 giugno a Ottobiano (PV