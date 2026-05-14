Monferrato On Stage: il festival diffuso che unisce musica, cultura e tradizione

Torna con un cartellone ancora più ricco e diffuso sul territorio il festival itinerante “Monferrato On Stage”, che dal 23 maggio al 29 agosto accompagnerà l’estate tra le colline di Asti, Torino e Alessandria con musica dal vivo, enogastronomia, arte e valorizzazione del territorio. La rassegna, giunta all’undicesima edizione e promossa da Fondazione MOS ETS, si rimane nel panorama culturale uno degli appuntamenti più riconoscibili del Piemonte capace di unire concerti e turismo esperienziale.

Dopo l’anteprima del 9 maggio a Villafranca d’Asti con Luca Martelli, storico batterista di Litfiba e Piero Pelù, il festival entrerà nel vivo il 23 maggio a Lauriano con “Storie di Rock’n’Roll”, spettacolo musicale di Giuseppe Scarpato, Ivano Zanotti e Mario Guarini. Da lì prenderà forma un lungo viaggio attraverso quindici appuntamenti che toccheranno piccoli borghi e paesi del Monferrato.

Tra i nomi più attesi del cartellone spiccano i Modena City Ramblers, protagonisti il 26 luglio a Piea, la Rino Gaetano Band l’11 luglio a Casalborgone, Simona Molinari il 2 luglio a Ovada, Dutch Nazari l’8 agosto a Moncalvo e Bobo Rondelli il 20 giugno a Roatto. Spazio anche alle nuove generazioni della scena urban e indie con Beba, Ensi, Miglio e Angelica Bove, rivelazione del Festival di Sanremo 2026.

Non solo musica. Monferrato On Stage continua infatti a puntare sulla contaminazione tra cultura, paesaggio e sapori locali. In ogni appuntamento saranno protagoniste le eccellenze gastronomiche del territorio grazie alla collaborazione con produttori, consorzi e associazioni agricole del Monferrato. Presente anche la “Monferrato Rural Food – Brigata del Monferrato”, coordinata dalla food maker Anna Blasco.

Grande attenzione anche ai temi sociali e alla valorizzazione delle comunità locali. Tra le novità del 2026 c’è “Monferrato Next”, progetto sostenuto dalla Regione Piemonte per contrastare lo spopolamento giovanile e creare nuove opportunità culturali e professionali nei piccoli comuni. Prosegue inoltre “Nord Ovest Cultura”, il percorso di collaborazione tra Monferrato e ponente ligure nato insieme al festival Ponente Vibes.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione sarà la mostra fotografica interattiva “Pictures of You”, progetto di Henry Ruggeri e Rebel House con contenuti video realizzati dal giornalista musicale Massimo Cotto. Le immagini dedicate ai grandi protagonisti della musica internazionale prenderanno vita attraverso contenuti digitali accessibili da smartphone.

«Monferrato On Stage continua a crescere perché è diventato qualcosa di più di un festival musicale – spiega il presidente della Fondazione MOS ETS Cristiano Massaia –. Oggi rappresenta uno strumento di sviluppo locale, capace di creare identità, collaborazione e nuove opportunità per il territorio».

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito.