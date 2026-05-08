Girava per Asti con 49 dosi di marijuana nascoste nello zaino

Aveva 49 dosi preconfezionate di marijuana, nascoste all’interno di uno zaino: un diciottenne residente ad Asti è stato arrestato dai carabinieri. Per lui il magistrato ha disposto i domiciliari.

Il ragazzo era stato notato confabulare con altri giovani nella zona della Saclà: fermato per un controllo, dallo zaino è spuntata la droga.

Nella successiva perquisizione nell'abitazione del giovane, i militari hanno trovato ulteriori 65 dosi incellophanate, con all’interno lo stesso tipo di sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per lo spaccio al minuto, oltre a svariato materiale per il suo confezionamento.