Girava per Asti con 49 dosi di marijuana nascoste nello zaino

Cronaca
08 Maggio 2026 12:22:27
La droga sequestrata dai carabinieri
Aveva 49 dosi preconfezionate di marijuana, nascoste all’interno di uno zaino: un diciottenne residente ad Asti è stato arrestato dai carabinieri. Per lui il magistrato ha disposto i domiciliari.
Il ragazzo era stato notato confabulare con altri giovani nella zona della Saclà: fermato per un controllo, dallo zaino è spuntata la droga.
Nella successiva perquisizione nell'abitazione del giovane, i militari hanno trovato ulteriori 65 dosi incellophanate, con all’interno lo stesso tipo di sostanza stupefacente già suddivisa e pronta per lo spaccio al minuto, oltre a svariato materiale per il suo confezionamento.
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