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Finanza

I piccoli azionisti di Banca di Asti: "Bene i primi passi del nuovo Consiglio di amministrazione"

In un comunicato si sottolinea la riconferma della professoressa Silvia Mirate nel board dell'Istituto

Fulvio Lavina

Fulvio Lavina

06 Maggio 2026 17:36:00

La Banca di Asti

La sede centrale della Banca di Asti

L'Associazione CariAsti, che raggruppa oltre 600 piccoli azionisti della Banca di Asti, si dice soddisfatta per i primi passi del nuovo Cda dell’istituto di credito.

Il Consiglio Direttivo, presieduto da PierFrancpo Marrandino, ha espresso un profondo compiacimento per la conferma della prof. Silvia Mirate nel nuovo Consiglio di Amministrazione.

"Valutiamo positivamente il comunicato stampa della Banca, dove il neo-presidente Maurizio Rasero ha configurato un
percorso di continuità e crescita della Banca in un'ottica di autonomia, anche mediante ulteriori acquisizioni, mantenendo costante l'attenzione al territorio e al modello di banca di prossimità - è scritto in una nota dell'Associazione - Analogo apprezzamento ha espresso per le parole rese nel comunicato stampa dal nuovo Amministratore Delegato Roberto Fiorini circa la potenzialità di ulteriore crescita della Banca e l'obiettivo di aumentarne la redditività nell'interesse di tutti i soci, sottolineando il ruolo e l'elevata professionalità del personale della banca stessa". 

UNa riflessione anche "sulla questione della diffusione della banca sul territorio, legata al numero degli sportelli presenti anche nelle comunità minori: CARIASTI è consapevole della difficoltà di trovare un giusto equilibrio tra costi operativi e benefici, ma confida che la nuova Amministrazione saprà trovare le migliori soluzioni per rispettare il ruolo di banca di prossimità che è proprio della Banca di Asti, tutelando nel contempo la clientela, anche quella più fragile, e il personale dell'istituto".

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