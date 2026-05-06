Astarco protagonista ad Alessandria: bronzo per Bogliacini e piazzamenti di rilievo

Sport, precisione e passione hanno scandito la domenica di Alessandria, il 3 maggio 2026, in occasione della gara interregionale di tiro con l’arco che ha richiamato numerosi atleti e società dal Piemonte e da fuori regione. Tra i partecipanti anche gli azzurri Michea Godano e Alessandro Paoli.

Tra le realtà in evidenza spicca l’Astarco, protagonista di una prova solida, coronata da risultati di rilievo e da una performance complessivamente convincente. La manifestazione, curata dalla Società Arcieri Città della Paglia, si è svolta in un contesto ideale: meteo stabile, pubblico partecipe e circa un centinaio di arcieri al via, suddivisi per età e specialità, dall’Arco Olimpico al Compound fino all’Arco Nudo.

Il programma si è sviluppato lungo l’intera giornata: al mattino sono scese in linea le divisioni Arco Nudo e Compound, mentre nel pomeriggio è toccato agli Archi Olimpici. Non sono mancati momenti spettacolari, con classifiche decise spesso per una manciata di punti. Quattro gli atleti biancorossi dell’Astarco in pedana: Massimo Musso, Andrea Pescatori, Gaia Bogliacini e Riccardo Manina.

Nella sessione mattutina, Massimo Musso, Compound Master Maschile, ha chiuso al 4° posto con 646 punti; identico piazzamento per Andrea Pescatori nell’Arco Nudo Master Maschile con 541 punti. Nel pomeriggio, per l’Arco Olimpico, Gaia Bogliacini tra le Allieve Femminile ha conquistato il bronzo con 433 punti, mentre Riccardo Manina tra i Senior Maschile ha terminato 6° con 509 punti. Gli atleti astigiani hanno evidenziato preparazione e determinazione: pur senza monopolizzare il podio, la squadra ha raccolto piazzamenti significativi, a conferma della crescita del movimento arcieristico nella provincia di Asti.

“Siamo soddisfatti della partecipazione e dello spirito con cui i nostri atleti hanno affrontato la gara”, hanno commentato i responsabili della società a fine giornata. “Eventi come questo sono fondamentali per confrontarsi con altre realtà e migliorare continuamente”.

Soddisfazione anche da parte degli organizzatori, che hanno rimarcato il valore di appuntamenti come questo per la promozione di uno sport capace di coniugare disciplina, autocontrollo e tradizione. Inserita in un calendario locale sempre più fitto, la tappa alessandrina conferma il proprio peso nel panorama regionale del tiro con l’arco, offrendo visibilità a una disciplina in costante espansione e capace di coinvolgere atleti di ogni età. Per l’Astarco, ora, lo sguardo è rivolto a domenica 10 maggio p.v., quando la società biancorossa sarà impegnata nell’organizzazione del “I° Trofeo Astarco 2026”.