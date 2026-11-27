Con l’arrivo dell’inverno e l’abbassamento delle temperature, i gatti che vivono all'aperto o girare fuori casa possono correre un grosso pericolo. Alla ricerca di un riparo dal freddo, dalla pioggia e dal vento, questi animali possono infilarsi nei posti più impensabili. Tra i nascondigli che prediligono ci sono anche le automobili parcheggiate, in particolare il vano motore, che conserva il calore dopo aver spento il veicolo.

Un comportamento apparentemente innocuo, ma che può avere conseguenze drammatiche. Un gatto addormentato o rannicchiato sotto il cofano rischia infatti di rimanere ferito gravemente quando il conducente avvia l’auto. Le parti meccaniche in movimento e il calore prodotto dal motore possono provocare lesioni anche mortali.

Non soltanto il vano motore: anche i passaruota e gli spazi vicino agli pneumatici possono diventare rifugi improvvisati per i mici in cerca di un po’ di calore.

Il problema riguarda soprattutto i gatti randagi, ma può interessare anche gli animali domestici che hanno accesso all’esterno.

Quali precauzioni adottare?

Evitare questo tipo di incidenti è possibile attraverso alcuni semplici gesti, che richiedono soltanto pochi secondi prima di partire.

Il primo consiglio è quello di dare alcuni colpi decisi sul cofano dell’automobile prima di accendere il motore. Il rumore e le vibrazioni possono mettere in allarme un eventuale gatto nascosto e spingerlo a uscire. È utile anche suonare brevemente il clacson e attendere qualche istante, dando all’animale il tempo di allontanarsi.

Un altro accorgimento è effettuare un rapido controllo visivo intorno e sotto la vettura, con particolare attenzione ai passaruota e agli spazi tra le ruote e la carrozzeria. Se possibile, soprattutto quando l’auto è rimasta parcheggiata all’aperto durante la notte, è bene verificare anche il vano motore.

Attenzione anche a eventuali miagolii o rumori insoliti provenienti dalla vettura: non devono essere ignorati.

E se si trova un gatto nascosto nell’auto?

Se ci si accorge della presenza di un animale nel vano motore, la prima cosa da fare è non avviare assolutamente il veicolo. È importante cercare di non spaventare il gatto con urla o movimenti bruschi: potrebbe essere impaurito e tentare di scappare senza considerare i pericoli circostanti.

Se non è possibile raggiungerlo e metterlo in sicurezza senza rischi, è preferibile chiedere l’intervento di un’associazione animalista o dei Vigili del Fuoco, evitando manovre improvvisate che potrebbero ferirlo.

Un controllo prima di girare la chiave o premere il pulsante di accensione è un’abitudine semplice, ma potenzialmente decisiva. Per un gatto in cerca di riparo, quei secondi di attenzione possono davvero fare la differenza.