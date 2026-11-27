Tyler, o Tay, ha circa otto anni ed è un cane di taglia media che aspetta da troppo tempo di trovare una famiglia. Nonostante gli anni trascorsi in canile, non ha perso la sua vitalità e la voglia di condividere momenti con le persone.

È un cane esuberante e allegro, con movimenti un po' goffi e irruenti che fanno parte del suo carattere. Quando ha la possibilità di correre, sa trasformarsi in una vera saetta, mostrando tutta la sua energia. Ama inoltre la compagnia delle cagnoline, con cui è felice di trascorrere il tempo.

Ma accanto alla sua vivacità c'è anche un lato particolarmente affettuoso. Tay apprezza la vicinanza delle persone, ama camminare al loro fianco e lasciarsi accarezzare la testa. Sono proprio questi momenti di contatto e condivisione a raccontare un'altra parte del suo carattere, quella di un cane che cerca attenzioni e un legame con il proprio riferimento umano.

Per lui si cerca una famiglia consapevole della sua esuberanza, in grado di gestirla e di offrirgli un ambiente adatto. Sarebbe preferibile la presenza di figli già grandi, che possano comprendere e rispettare i suoi modi energici.

Tyler aspetta una possibilità, per incontrarlo è possibile andarlo a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it

(Foto di Katia Stabile)