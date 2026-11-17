Dodo è un simil Jack Russell di circa quattro anni, un cagnolino di taglia piccola che conquista subito con il suo musetto simpatico e la sua grande vivacità. È un concentrato di energia e allegria, sempre pronto a giocare e a trasformare anche una semplice passeggiata in un'occasione per divertirsi.

Il suo carattere gioioso lo rende un compagno pieno di vitalità, curioso e desideroso di condividere momenti con chi gli sta intorno. Anche con gli altri cani si dimostra particolarmente socievole: sa stare in compagnia, rispetta i suoi simili ed è felice di condividere spazi e passeggiate.

C'è però una caratteristica da tenere presente quando si pensa a un'eventuale adozione: Dodo non ama i gatti. Per questo motivo, la famiglia ideale per lui dovrà essere senza felini, così da garantirgli un ambiente adatto alle sue esigenze.

Per il resto, questo piccolo quattro zampe ha tanta voglia di giocare, conoscere e vivere nuove avventure. Ora cerca qualcuno disposto ad accoglierlo e a condividere con lui le giornate, tra passeggiate e momenti di gioco.

Dodo aspetta una possibilità, per incontrarlo è possibile andarlo a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it

(Foto di Katia Stabile)