Stellina, cagnolina meticcia di circa un anno cerca amore e fiducia

Stellina è una cagnolina di circa un anno, di taglia piccola. Ha un'anima delicata che si fa scoprire piano piano, uno scricciolo che quando ha fatto ingresso in canile era un po' spaesata, osservava tutto da lontano cercava di capire se potesse fidarsi.

Una piccola meticcia dal manto nero focato, ha occhi profondi capaci di raccontare emozioni che le parole non saprebbero descrivere.

Giorno dopo giorno in canile sta succedendo qualcosa di molto speciale, Stellina si sta sciogliendo e lasciando andare. Inizia a seguire i volontari nei loro spostamenti, quasi a voler dire: "Posso venire anch'io?". Li osserva, li cerca con lo sguardo e, poco alla volta, scopre che una carezza può essere una cosa bella.