Stellina, cagnolina meticcia di circa un anno cerca amore e fiducia

Se siete in cerca di un'amica fedele, una compagna sensibile da vedere sbocciare giorno dopo giorno, lei è la cucciola che fa al caso vostro. Dietro quei meravigliosi occhi profondi c'è un piccolo tesoro che aspetta soltanto qualcuno da chiamare finalmente "casa".
Stellina aspetta una possibilità, per incontrarla è possibile andarla a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).
Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it
(Foto di Katia Stabile)