Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Adozione

Stellina, cagnolina meticcia di circa un anno cerca amore e fiducia

Dietro quei meravigliosi occhi profondi c'è un piccolo tesoro che aspetta soltanto qualcuno da chiamare finalmente "casa"

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

12 Novembre 2026 10:52:05

Stellina, cagnolina meticcia di circa un anno cerca amore e fiducia

Foto di Katia Stabile

Stellina è una cagnolina di circa un anno, di taglia piccola. Ha un'anima delicata che si fa scoprire piano piano, uno scricciolo che quando ha fatto ingresso in canile era un po' spaesata, osservava tutto da lontano cercava di capire se potesse fidarsi.

Una piccola meticcia dal manto nero focato, ha occhi profondi capaci di raccontare emozioni che le parole non saprebbero descrivere.

Giorno dopo giorno in canile sta succedendo qualcosa di molto speciale, Stellina si sta sciogliendo e lasciando andare. Inizia a seguire i volontari nei loro spostamenti, quasi a voler dire: "Posso venire anch'io?". Li osserva, li cerca con lo sguardo e, poco alla volta, scopre che una carezza può essere una cosa bella. 

Se siete in cerca di un'amica fedele, una compagna sensibile da vedere sbocciare giorno dopo giorno, lei è la cucciola che fa al caso vostro. Dietro quei meravigliosi occhi profondi c'è un piccolo tesoro che aspetta soltanto qualcuno da chiamare finalmente "casa". 

Stellina aspetta una possibilità, per incontrarla è possibile andarla a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it

(Foto di Katia Stabile)

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133