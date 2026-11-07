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Adozione a distanza

Non puoi adottare un animale? Con L.I.D.A. Asti puoi adottarli a distanza

Per sostenere gli animali ospitati dall’associazione, si può scegliere la durata dell’adozione e l’importo della donazione

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

07 Novembre 2026 13:03:00

Non puoi adottare un animale? Con L.I.D.A. Asti puoi adottarli a distanza

Non tutti sanno che è possibile diventare genitori di un animale. L.I.D.A. Asti propone infatti un'iniziativa di adozione a distanza che permette di sostenere i propri ospiti con una donazione libera, scegliendo per quanto tempo portare avanti il percorso.

L'iniziativa riguarda sia i gatti sia le pecorelle. Tra i felini, ognuno con la propria storia e il proprio carattere, ci sono Riki, Cina, Lullaby, Mordicchia, Ares, Mascherina, Alisha e Jessica, insieme ad altri 40 micioni che aspettano un aiuto. Anche le pecorelle Bea, Zeno e Pascal possono essere adottate a distanza.

Chi aderisce diventa a tutti gli effetti mamma o papà a distanza del proprio animale e ha anche la possibilità di andare a conoscerlo di persona. Non è prevista una cifra fissa: ciascuno può decidere liberamente quanto donare e per quanti mesi proseguire l'adozione. Anche un piccolo contributo, sottolinea l'associazione, può fare la differenza.

A rendere ancora più speciale l'iniziativa ci sono i certificati che riceveranno i sostenitori. A supporto del progetto, infatti, le illustratrici Eleonora Castagna, per i gatti, e Rebecca Valente, per le pecorelle, hanno realizzato apposite illustrazioni da consegnare insieme agli attestati.

Per informazioni e per aderire all'adozione a distanza è possibile contattare L.I.D.A. Asti all'indirizzo email lida.asti2004@gmail.com oppure ai numeri 340 2446433 e 331 9050348.

Sarà sufficiente indicare per quanto tempo si desidera diventare genitori a distanza ed eventualmente il nome della persona a cui si vuole regalare l'adozione.

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