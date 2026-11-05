Argo, giovane setter pieno di energia: cerca una famiglia con cui condividere mille avventure

Argo ha un anno e mezzo ed è un giovane mix setter dal manto bianco e arancio. È un cane forte, energico e con tanta voglia di giocare. Lui ha bisogno di movimento, stimoli e occasioni per esplorare ciò che lo circonda.

Le lunghe passeggiate, le corse, i giochi all'aria aperta e le avventure nei boschi sono proprio quello che sembra fare al caso suo. È bravo con gli altri cani, sia maschi sia femmine, mentre non è compatibile con i gatti.

Per Argo si cerca una famiglia presente e attiva, con persone che amino trascorrere tempo all'aperto e abbiano la voglia di coinvolgerlo nelle proprie attività. Una casa con spazio, preferibilmente con giardino, potrebbe rappresentare una soluzione adatta alle sue esigenze, purché non manchino passeggiate, attenzioni e momenti da condividere.

Come molti setter, Argo è un cane sensibile e intelligente, capace di instaurare un legame profondo con il proprio riferimento umano. Ha ancora tanta energia da esprimere e un percorso di vita tutto da costruire insieme alla famiglia giusta.

È giovane, sano, vaccinato e microchippato. Ora gli manca soltanto qualcuno disposto ad accoglierlo e a diventare il suo compagno di avventure.

Chi desidera conoscere Argo e offrirgli una possibilità può contattare LIDA Asti al numero 340 2446433.