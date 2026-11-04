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Adozione

Versilia, giovane setterina dal manto sale e pepe cerca una casa in cui ricominciare

Ha circa un anno e mezzo, è di taglia piccola e ha uno sguardo dolce che conquista al primo incontro

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

04 Novembre 2026 16:14:00

Versilia, giovane setterina dal manto sale e pepe cerca una casa in cui ricominciare

Foto di Katia Stabile

Versilia è una giovane setterina di circa un anno e mezzo, di taglia piccola, che colpisce subito per il suo aspetto delicato e il particolare manto color sale e pepe. Ma a conquistare è soprattutto il suo sguardo dolce, che non passa inosservato.

Il suo arrivo in canile è stato segnato da un passato difficile, che l’aveva tenuta a lungo in una condizione di costrizione. Eppure, una volta avuta la possibilità di ritrovare un po’ di libertà, Versilia ha ricominciato a correre, mostrando tutta la sua voglia di muoversi e godersi ciò che la circonda.

Oggi per lei si cerca una famiglia che possa offrirle una casa e accompagnarla in una nuova fase della sua vita, fatta di attenzioni e serenità. Una possibilità per lasciarsi alle spalle il canile e conoscere finalmente la quotidianità accanto a persone pronte ad accoglierla.

È ancora giovane e ha davanti a sé tante esperienze da vivere, per Versilia potrebbe essere arrivato il momento di trovare finalmente il suo posto.

Versilia aspetta una possibilità, per incontrarla è possibile andarla a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it

(Foto di Katia Stabile)

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