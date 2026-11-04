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Adozione

Appello urgente: questo micione sterilizzato cerca una casa e tanto amore

Molto socievole e affettuoso con le persone, ama le coccole e ha circa due anni

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

04 Novembre 2026 19:16:00

Appello urgente: questo micione sterilizzato cerca una casa e tanto amore

L'associazione Difesa Felini di Asti lancia un appello urgente per questo dolce gattone sterilizzato di circa 2 anni!

Una coppia di anziani ha chiesto aiuto all'associazione in quanto il micio si è presentato qualche mese fa presso la loro abitazione.

È molto socievole e affettuoso con le persone, ama le coccole e si rotola per farsi accarezzare, ma purtroppo è molto territoriale con gli altri gatti e non lascia avvicinare e mangiare i loro 3 gatti, i quali oramai sono molto spaventati e non rientrano più in casa.
I signori, vista l'età, non riescono più a gestire la situazione.

È un gatto giovane, bellissimo, bianco e grigio, abituato al contatto umano.

Per lui si cerca un'adozione come unico amico peloso o in contesto dove possa essere gestito senza altri gatti.
Si affida con controllo preaffido e modulo di adozione.

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare al numero 3802489500 - SOLO messaggi WhatsApp (No chiamate, l'associazione risponde appena possibile).

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