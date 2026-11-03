Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Adozione

Appello urgente: questi splendidi cuccioli di circa due mesi cercano una casa

L'associazione Difesa Felini di Asti lancia l'appello, hanno bisogno di una famiglia amorevole, sono in salute e dolcissimi

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

03 Novembre 2026 09:57:20

Appello urgente: questi splendidi cuccioli di circa due mesi cercano una casa

L'associazione Difesa Felini di Asti lancia un appello urgente per questi bellissimi cuccioli di circa due mesi, che sono stati ritrovati abbandonati in una zona periferica della città.

Dopo l'appello delle scorse settimane questi gattini stanno ancora cercando una casa. Purtroppo non è arrivata ancora nessuna richiesta e loro stanno crescendo chiusi in un bagno. 

Tutti sono in salute e con urgente bisogno di affetto e amore! 

L'associazione valuta anche l'adozione in coppia per non separarli. Per i cuccioli, controllo preaffido e affidati solo in casa in sicurezza.

Per qualsiasi informazioni è possibile contattare al numero 3482837294 - SOLO messaggi WhatsApp (No chiamate, l'associazione risponde appena possibile).

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133