Appello urgente: questi splendidi cuccioli di circa due mesi cercano una casa

L'associazione Difesa Felini di Asti lancia un appello urgente per questi bellissimi cuccioli di circa due mesi, che sono stati ritrovati abbandonati in una zona periferica della città.

Dopo l'appello delle scorse settimane questi gattini stanno ancora cercando una casa. Purtroppo non è arrivata ancora nessuna richiesta e loro stanno crescendo chiusi in un bagno.

Tutti sono in salute e con urgente bisogno di affetto e amore!

L'associazione valuta anche l'adozione in coppia per non separarli. Per i cuccioli, controllo preaffido e affidati solo in casa in sicurezza.



Per qualsiasi informazioni è possibile contattare al numero 3482837294 - SOLO messaggi WhatsApp (No chiamate, l'associazione risponde appena possibile).