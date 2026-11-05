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Macio, un pitbull giovane e dal carattere equilibrato cerca una famiglia che sappia dargli fiducia

Ha circa un anno e mezzo, si distingue per la sua indole pacata e affettuosa, aspetta qualcuno con cui costruire un rapporto basato sulla fiducia

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

05 Novembre 2026 10:58:00

Macio, un pitbull giovane e dal carattere equilibrato cerca una famiglia che sappia dargli fiducia

Foto di Katia Stabile

Macio ha circa un anno e mezzo, è un pitbull di taglia media e ha tante qualità da far conoscere a chi sta cercando un nuovo compagno a quattro zampe.

Il suo carattere è equilibrato e pacato: si dimostra tranquillo nella gestione quotidiana e particolarmente bravo al guinzaglio, dove mostra capacità di adattamento e obbedienza. È un cane che non ha bisogno di grandi presentazioni per farsi apprezzare, ma soprattutto di qualcuno disposto a conoscerlo e a dargli fiducia.

Dietro il suo aspetto da duro c’è un cane dolce e affettuoso, desideroso di instaurare un legame con la propria famiglia. La sua indole serena e la sua lealtà sono caratteristiche che possono renderlo un compagno prezioso per chi desidera condividere la quotidianità con un amico peloso.

Per Macio si cerca una casa in cui possa sentirsi accolto e al sicuro, con una persona pronta a costruire insieme a lui un rapporto fatto di rispetto, fiducia e attenzioni.

Macio aspetta una possibilità, per incontrarlo è possibile andarlo a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it

(Foto di Katia Stabile)

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