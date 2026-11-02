“Restiamo insieme”: Oipa propone un progetto per prevenire il randagismo e aiutare chi è in difficoltà con i propri animali

“Restiamo insieme” è il progetto territoriale interistituzionale promosso da OIPA Sezione di Asti, che punta a costruire una rete di collaborazione tra enti pubblici, servizi e associazioni.

Tutto nasce dall’esperienza maturata dall’associazione in oltre sei anni di attività all’interno del canile di Refrancore, durante i quali ha contribuito a trovare una famiglia a più di 400 cani.

Un percorso che ha permesso ai volontari di conoscere da vicino le diverse situazioni che possono portare un animale in struttura.Dietro ad un ingresso in canile non sempre c’è un abbandono intenzionale: possono esserci uno smarrimento, la mancata identificazione, una cucciolata indesiderata, ma anche problemi economici, familiari, abitativi o sanitari che rendono temporaneamente impossibile continuare a garantire le cure necessarie.

Il progetto prende spunto anche da esperienze già avviate in altre realtà italiane, come quella di Vieste, dove il programma “Zero cani in canile”, partito nel 2011, ha contribuito a ridurre sensibilmente il numero degli animali ospitati nella struttura comunale.

Il progetto

Il progetto “Restiamo insieme” si struttura sulla collaborazione tra Comuni, Servizi Veterinari dell’ASL, Servizi Sociali, Forze dell’Ordine, Polizie Locali, Guardie Ecozoofile, professionisti veterinari e associazioni. L’obiettivo è creare un sistema coordinato che permetta di individuare nel più breve tempo possibile le situazioni a rischio e attivare gli interventi più appropriati.

Tra le azioni previste ci sono il monitoraggio delle criticità presenti sul territorio, la promozione dell’identificazione attraverso microchip e dell’aggiornamento dei dati anagrafici, oltre alle iniziative per favorire la sterilizzazione e prevenire le nascite indesiderate.

Importante sarà anche la gestione delle segnalazioni relative ad animali vaganti o smarriti, presunti abbandoni e maltrattamenti, difficoltà nella gestione degli animali domestici e situazioni di accumulo.

Aiuti concreti per situazioni di difficoltà

Uno degli aspetti pi importanti dell’iniziativa riguarda il sostegno alle famiglie che attraversano un periodo di difficoltà e rischiano di non poter più mantenere i propri animali. Il progetto vuole evitare, che problemi economici o sociali temporanei portino ad un abbandono o all’ingresso in canile.

Tra le misure ipotizzate, la distribuzione temporanea di alimenti, il supporto o l’orientamento per le cure veterinarie essenziali, le agevolazioni per microchip e sterilizzazioni, quando disponibili, e la ricerca di sistemazioni provvisorie in caso di ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici o emergenze abitative.

Gli aiuti dovranno essere assegnati sulla base di criteri trasparenti e verificabili, con una valutazione delle necessità e una durata definita. Nei casi di maggiore fragilità sarà possibile coinvolgere anche i Servizi Sociali competenti.

Il protocollo “Prima del Canile”

Tra le proposte c’è anche il protocollo “Prima del Canile”, pensato per valutare in maniera coordinata le situazioni che potrebbero portare un animale in struttura. Quando le condizioni lo consentono, si cercheranno soluzioni alternative che permettano di mantenere l’animale nel proprio contesto familiare, tutelandone il benessere.

Questo non significa escludere il ricorso al canile, che resta necessario quando lo prevedono le norme o quando occorre intervenire immediatamente per proteggere l’animale o la sicurezza pubblica. L’obiettivo è piuttosto evitare gli ingressi che potrebbero essere scongiurati attraverso un aiuto tempestivo.

La proposta prevede un’organizzazione Comune per Comune, con l’individuazione di referenti locali e la possibilità di formalizzare la collaborazione attraverso protocolli d’intesa. Le attività saranno inoltre monitorate attraverso la raccolta di dati, tra cui il numero di segnalazioni gestite, gli animali identificati, i ricongiungimenti effettuati, le persone sostenute e le rinunce di proprietà evitate.

OIPA Asti propone quindi alle amministrazioni comunali, ai servizi competenti e alle realtà associative interessate di valutare l’adesione al progetto e avviare una sperimentazione sul territorio.