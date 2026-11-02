Toti è un derivato Bull Terrier di quattro anni: cerca una famiglia esperta della razza

Toti ha circa quattro anni, è un maschio di taglia medio-piccola e ha già saputo conquistare i volontari del canile con la sua vivacità e il suo carattere gioioso. Derivato Bull Terrier, è un cane pieno di energia e intelligenza, con tanta voglia di interagire e imparare.

Nelle attività di gioco e svago che gli vengono proposte si dimostra collaborativo e attento: gli piace ascoltare e mettersi alla prova, mostrando un potenziale che merita di essere coltivato.

Per lui, però, è importante trovare la persona giusta. La conoscenza della razza e delle sue caratteristiche è fondamentale per affrontare un percorso di adozione consapevole. I Bull Terrier hanno bisogno di movimento, di occasioni per imparare e di una corretta socializzazione. Sono cani espressivi e molto fedeli, capaci di legarsi profondamente alla famiglia con cui vivono, ma che possono manifestare anche atteggiamenti possessivi.

Prima di arrivare in canile, Toti ha avuto poche occasioni per conoscere il gioco, la socializzazione e la serenità della vita in famiglia. Per questo il suo percorso dovrà essere affrontato con pazienza, competenza e disponibilità, offrendogli la possibilità di fare nuove esperienze e imparare a vivere situazioni che finora ha conosciuto poco.

Toti è ancora giovane e ha molto da esprimere. Cerca una persona che sappia comprenderlo, accompagnarlo nella sua crescita e valorizzare le sue capacità, senza sottovalutare le responsabilità che comporta la sua gestione.

Per lui si cerca un adottante con esperienza e conoscenza della razza, disposto a costruire un rapporto solido e a offrirgli le opportunità di cui ha bisogno. Chi desidera conoscerlo può rivolgersi al canile per ricevere maggiori informazioni e valutare un eventuale percorso di adozione.

Toti aspetta una possibilità, per incontrarlo è possibile andarla a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it

(Foto di Katia Stabile)