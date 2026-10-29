Maya di 3 anni e mezzo cerca una famiglia e amore

Maya ha 3 anni e mezzo, è una splendida derivata molossoide e da troppo tempo vive in canile. Per lei si cerca una famiglia disposta a conoscerla e ad accoglierla, tenendo conto del suo carattere e delle sue esigenze.

È una cagnolona dal temperamento forte e deciso, caratteristica che rende importante un percorso di adozione consapevole. Maya non è indicata per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei cani: ha bisogno di una persona che abbia già esperienza e sappia offrirle una guida adeguata nel rispetto del suo carattere.

A chi saprà costruire con lei un rapporto basato sulla fiducia e sulla comprensione, Maya potrà regalare una relazione fedele e affettuosa. Per questo è importante che chi desidera adottarla si prenda il tempo necessario per conoscerla, valutando con attenzione se ci siano le condizioni per accoglierla nella propria quotidianità.

La speranza è che per Maya possa finalmente arrivare il momento di lasciare il canile e trovare una casa in cui sentirsi davvero parte di una famiglia. Chi fosse interessato ad adottarla può rivolgersi al canile di Asti per chiedere informazioni e organizzare un incontro conoscitivo.

Maya aspetta una possibilità, per incontrarla è possibile andarla a trovare al Canile Municipale di Asti, in Frazione Quarto Inferiore, 269 (Asti Est, zona Avir).

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al 0141 531290 oppure scrivere via e-mail a canile.asti@virgilio.it