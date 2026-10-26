Quattrozampeinfiera a Torino: il Natale arriva anche per cani e gatti

Mancano sempre meno settimane a Natale e i nostri amici a quattro zampe quest'anno potranno vivere una grande novità! Sabato 14 e domenica 15 novembre, a SET – Scalo Eventi Torino, torna Quattrozampeinfiera, la manifestazione per scoprire prodotti, servizi e iniziative dedicate al benessere dei nostri amici.

Per tutta la durata della giornata, dalle 10 alle 19, i visitatori potranno incontrare aziende del settore, conoscere le ultime novità per cani e gatti, partecipare a dimostrazioni e attività sportive. Sarà un'occasione per trovare qualche idea regalo in vista delle festività natalizie.

Pet Design City: una città a misura di pet

Oltre gli accessori e i prodotti per la cura, nasce "Pet Design City", pensato per le abitazioni, servizi, mobilità e spazi pubblici.

Il progetto parte da una domanda: come cambierebbe la quotidianità se le città fossero progettate considerando anche le necessità di cani e gatti?

Viene proposta una città ideale nella quale design e innovazione si incontrano per favorire una convivenza più armoniosa tra animali e persone. Un percorso che sarà possibile esplorare attraverso una mappa fisica e digitale, accessibile anche tramite QR Code.

Le aree tematiche sono nove: Home, Care, Shopping, Enjoy, Education, Hospitality, Mobility, Outdoor e Memorial.

Dalla casa alla cura, passando per gli acquisti, l’educazione, l’accoglienza, gli spostamenti e gli spazi all’aperto, ogni area affronta un aspetto diverso della vita insieme agli animali.

I diversi stand presenti alla manifestazione permetteranno ai visitatori di conoscere direttamente le aziende del settore e di esplorare le novità per la vita quotidiana di cani e gatti. Tra le proposte sarà possibile trovare alimenti, accessori, articoli per la moda e il benessere, e tante altre novità.

Attività cinofile, sport e salute

A Quattrozampeinfiera spazio anche al divertimento nelle diverse aree per i cani e i proprietari, con un programma che prevede attività sportive, dimostrazioni cinofile, giochi e momenti di svago.

I proprietari potranno scoprire diverse discipline da praticare insieme al proprio animale, osservare il lavoro dei professionisti e imparare nuove attività. Accanto alle attività sportive, la manifestazione proporrà anche passerelle e shooting fotografici.

Durante il weekend, a Quattrozampeinfiera saranno previsti incontri e momenti di confronto con veterinari, educatori e professionisti del settore.

Alimentazione, salute, educazione e cura quotidiana saranno gli argomenti affrontati, con la possibilità per i visitatori di rivolgere domande agli esperti e approfondire i propri dubbi. L’obiettivo è offrire informazioni utili per aiutare il padrone nella scelta dando priorità al benessere degli animali domestici.

Usato Pet: una seconda vita per gli accessori

Presenti a Torino ci sarà anche Usato Pet, il progetto dedicato al riutilizzo di prodotti e accessori per animali.

L’iniziativa introduce il tema del riuso, invitando a considerare il valore degli oggetti che non vengono più utilizzati e la possibilità di dar loro una nuova vita.

Informazioni utili

L’appuntamento è sabato 14 e domenica 15 novembre 2026 a SET – Scalo Eventi Torino. Le porte saranno aperte dalle 10 alle 19, con chiusura delle casse alle 18.

Il Biglietto intero costa 15€, se comprato online su web 12€, codice sconto sul sito da presentare in cassa 11€.

I bambini dai 0 ai 5 anni hanno l'ingresso gratuito, i bambini dai 6 ai 9 anni acquistabile in cassa con esibizione di un documento a 11€.

Le persone con invalidità (100%) entreranno gratuitamente insieme ad un accompagnatore.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato, oppure telefonare al 0362 1636218.