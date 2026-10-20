A Isola d’Asti un agente della Polizia di Stato salva un cucciolo in pericolo

Un gesto di attenzione e umanità che merita di essere raccontato. Nel pomeriggio di domenica 18 ottobre, intorno alle 17.30, un agente della Polizia di Stato ha salvato un cucciolo di cane che si trovava sul bordo della strada che collega Isola d’Asti alla città di Asti.

La scena è stata osservata da un automobilista che viaggiava proprio dietro alla volante. Secondo quanto raccontato dal testimone, gli agenti si sono fermati e uno di loro è sceso per recuperare il piccolo cane, caricandolo poi sull’auto di servizio.

Una decisione tempestiva che potrebbe aver evitato al cucciolo conseguenze ben più gravi. La strada, infatti, è interessata dal traffico e la presenza dell’animale sul margine della carreggiata lo esponeva al rischio di essere investito.

Il testimone ha voluto condividere l’episodio per esprimere la propria gratitudine ai due poliziotti: «È stato un gesto bellissimo, pieno di umanità. Complimenti a quei due agenti».

Una piccola storia a lieto fine che ricorda quanto anche un intervento apparentemente ordinario possa fare la differenza.