Piante in casa e in giardino: attenzione a quelle tossiche per gli animali

Sono belle, decorano le nostre case e i nostri giardini, ma alcune piante possono rappresentare un pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Una pianta sembra un elemento innocuo, ma per un animale curioso può trasformarsi in qualcosa da annusare, mordicchiare o ingerire.

Il Ministero della Salute ha dedicato un approfondimento specifico alle intossicazioni da piante, ricordando che tra le specie coinvolte possono esserci cycas, oleandro, ortensia, stella di Natale, narciso, giglio, ricino ed edera, oltre a numerose altre piante presenti negli ambienti domestici o all'aperto. L'opuscolo è consultabile qui.

L'animale non sa cosa può mangiare

Nel caso dei cani, il comportamento di masticare vegetali può avere motivazioni differenti: curiosità, noia, ricerca di fibre o semplice esplorazione dell'ambiente. Questo rende difficile prevedere quali piante possano essere prese di mira.

Per questo la prevenzione parte da una regola molto semplice: sapere quali piante abbiamo in casa e conoscere la loro eventuale tossicità.

Le sostanze contenute nelle piante possono provocare effetti differenti. Alcune hanno un'azione irritante sulle mucose della bocca e dell'apparato gastrointestinale, mentre altre possono interferire con organi e funzioni più importanti, compresi cuore, sistema nervoso e fegato. Tra gli esempi citati dal Ministero ci sono digitale, mughetto e oleandro, le cui sostanze possono interferire con l'attività cardiaca.

Il gatto e il pericolo dei gigli

Una particolare attenzione deve essere riservata ai gigli quando in casa vive un gatto. Le piante del genere Lilium sono associate a intossicazioni feline potenzialmente gravi e l'esposizione può rappresentare un'emergenza.

Per questo, quando si acquista una pianta o si riceve un mazzo di fiori, è bene verificare sempre quali specie siano presenti prima di portarle in una casa dove vivono animali.

Cosa fare se l'animale ha mangiato una pianta?

La prima cosa è cercare di identificare la pianta. Conservare l'etichetta, fotografare le foglie e i fiori oppure portare con sé un campione può essere utile al veterinario.

Non bisogna invece improvvisare rimedi casalinghi né somministrare sostanze con l'obiettivo di provocare il vomito, se non dopo precisa indicazione veterinaria. In caso di sospetta ingestione è opportuno contattare rapidamente il medico veterinario, soprattutto se compaiono vomito, salivazione eccessiva, debolezza, alterazioni del comportamento, tremori, difficoltà respiratorie o altri sintomi.

Gli avvelenamenti rientrano infatti tra le situazioni che possono richiedere un intervento veterinario urgente.

Il modo migliore per prevenire un'intossicazione è fare un piccolo inventario delle piante presenti in casa e in giardino. Per ogni specie si può annotare il nome, verificare se è tossica per cani o gatti e decidere eventualmente di spostarla in una zona non raggiungibile dall'animale. Non bisogna dimenticare balconi, terrazzi, giardini e piante ricevute in regalo: spesso conosciamo il nome comune di una pianta, ma non la sua denominazione botanica. In caso di dubbio è proprio quest'ultima che può permettere al veterinario di identificare correttamente la specie.