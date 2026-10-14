Antiparassitari: attenzione ai prodotti “naturali” acquistati online

Il Ministero della Salute ha lanciato un avvertimento: prima di utilizzare un antiparassitario è fondamentale verificarne l’autorizzazione e, in caso di dubbio, chiedere consiglio al medico veterinario.

Pulci, zecche e altri parassiti non sono soltanto un fastidio per i nostri animali, alcuni possono trasmettere malattie e rappresentare quindi un problema di salute che richiede prevenzione e attenzione durante tutto l’anno. La scelta dell'antiparassitario, però, non dovrebbe essere affidata al caso e nemmeno alle recensioni trovate sui social.

A ricordarlo è stato recentemente il Ministero della Salute, che il16 aprile 2026 ha segnalato la diffusione online di prodotti presentati come antiparassitari “naturali”, pubblicizzati come efficaci contro pulci, zecche e malattie trasmesse da vettori, ma privi di evidenze scientifiche sufficienti o di una regolare autorizzazione.

Il rischio, in questi casi, è duplice: da una parte l'animale potrebbe non essere realmente protetto, dall'altra il proprietario potrebbe essere convinto di aver adottato una prevenzione efficace quando invece non è così.

Non basta che sia scritto “naturale”

Il termine “naturale” non è sinonimo di “innocuo”. Un prodotto destinato a essere utilizzato su un cane o su un gatto deve essere scelto tenendo conto della specie, dell'età, del peso e delle condizioni dell'animale.

Esistono infatti sostanze che possono essere tollerate da una specie ma risultare pericolose per un'altra. Per questo motivo è importante non utilizzare sul gatto un prodotto destinato al cane, né modificare autonomamente dosi e modalità di somministrazione.

Anche la provenienza del prodotto è importante. Il Ministero della Salute dispone di una banca dati dei medicinali veterinari autorizzati alla commercializzazione, aggiornata con continuità, che permette di verificare i prodotti presenti sul mercato.

Pulci e zecche non sono un problema soltanto estivo

La prevenzione viene spesso associata ai mesi caldi, quando il tempo trascorso all'aperto aumenta e le condizioni ambientali possono favorire la presenza dei parassiti. Ma interrompere automaticamente ogni trattamento con l'arrivo dell'autunno non è del tutto corretto.

La necessità e la durata della protezione dipendono infatti dal prodotto utilizzato, dall'animale, dal suo stile di vita e dall'ambiente nel quale vive. Un cane che trascorre molto tempo nei prati o nei boschi avrà esigenze diverse rispetto a un animale che vive prevalentemente in appartamento.

Per questo non esiste un calendario identico per tutti. Il piano di prevenzione dovrebbe essere concordato con il veterinario.

Attenzione anche agli acquisti online

Il problema non riguarda soltanto i prodotti acquistati sui siti sconosciuti. Anche quando si compra attraverso internet è necessario verificare che il venditore sia affidabile e che il prodotto sia regolarmente autorizzato.

Il Ministero invita espressamente a diffidare delle promesse di protezione “totale” o delle formulazioni che puntano esclusivamente sull'idea di una soluzione naturale e priva di rischi.

Per gli antiparassitari veterinari autorizzati, inoltre, esistono precise regole di vendita e pubblicità. Alcuni medicinali veterinari antiparassitari possono essere venduti senza obbligo di ricetta, ma devono comunque rispettare la normativa prevista per i medicinali veterinari.

Applicazione e preocauzioni

Prima di utilizzare un antiparassitario è doveroso leggere attentamente l'etichetta e verificare che il prodotto sia destinato proprio alla specie e alla categoria di peso dell'animale. Non bisogna improvvisare combinazioni tra prodotti diversi e, soprattutto in presenza di cuccioli, animali anziani, debilitati o affetti da patologie, è opportuno chiedere un parere veterinario.

Un'altra regola semplice ma importante è conservare la confezione e il foglietto illustrativo: in caso di reazione indesiderata, conoscere esattamente quale prodotto è stato utilizzato può aiutare il veterinario a intervenire.

La prevenzione, significa scegliere una protezione adeguata all'animale e utilizzarla correttamente.