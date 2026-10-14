Antiparassitari: attenzione ai prodotti “naturali” acquistati online

Approfondimento
14 Ottobre 2026 12:12:55
Il Ministero della Salute ha lanciato un avvertimento: prima di utilizzare un antiparassitario è fondamentale verificarne l’autorizzazione e, in caso di dubbio, chiedere consiglio al medico veterinario.
Pulci, zecche e altri parassiti non sono soltanto un fastidio per i nostri animali, alcuni possono trasmettere malattie e rappresentare quindi un problema di salute che richiede prevenzione e attenzione durante tutto l’anno. La scelta dell'antiparassitario, però, non dovrebbe essere affidata al caso e nemmeno alle recensioni trovate sui social.
A ricordarlo è stato recentemente il Ministero della Salute, che il16 aprile 2026 ha segnalato la diffusione online di prodotti presentati come antiparassitari “naturali”, pubblicizzati come efficaci contro pulci, zecche e malattie trasmesse da vettori, ma privi di evidenze scientifiche sufficienti o di una regolare autorizzazione.
Il rischio, in questi casi, è duplice: da una parte l'animale potrebbe non essere realmente protetto, dall'altra il proprietario potrebbe essere convinto di aver adottato una prevenzione efficace quando invece non è così.
Il termine “naturale” non è sinonimo di “innocuo”. Un prodotto destinato a essere utilizzato su un cane o su un gatto deve essere scelto tenendo conto della specie, dell'età, del peso e delle condizioni dell'animale.
Esistono infatti sostanze che possono essere tollerate da una specie ma risultare pericolose per un'altra. Per questo motivo è importante non utilizzare sul gatto un prodotto destinato al cane, né modificare autonomamente dosi e modalità di somministrazione.
Anche la provenienza del prodotto è importante. Il Ministero della Salute dispone di una banca dati dei medicinali veterinari autorizzati alla commercializzazione, aggiornata con continuità, che permette di verificare i prodotti presenti sul mercato.
La prevenzione viene spesso associata ai mesi caldi, quando il tempo trascorso all'aperto aumenta e le condizioni ambientali possono favorire la presenza dei parassiti. Ma interrompere automaticamente ogni trattamento con l'arrivo dell'autunno non è del tutto corretto.
La necessità e la durata della protezione dipendono infatti dal prodotto utilizzato, dall'animale, dal suo stile di vita e dall'ambiente nel quale vive. Un cane che trascorre molto tempo nei prati o nei boschi avrà esigenze diverse rispetto a un animale che vive prevalentemente in appartamento.
Per questo non esiste un calendario identico per tutti. Il piano di prevenzione dovrebbe essere concordato con il veterinario.
Il problema non riguarda soltanto i prodotti acquistati sui siti sconosciuti. Anche quando si compra attraverso internet è necessario verificare che il venditore sia affidabile e che il prodotto sia regolarmente autorizzato.
Il Ministero invita espressamente a diffidare delle promesse di protezione “totale” o delle formulazioni che puntano esclusivamente sull'idea di una soluzione naturale e priva di rischi.
Per gli antiparassitari veterinari autorizzati, inoltre, esistono precise regole di vendita e pubblicità. Alcuni medicinali veterinari antiparassitari possono essere venduti senza obbligo di ricetta, ma devono comunque rispettare la normativa prevista per i medicinali veterinari.
Prima di utilizzare un antiparassitario è doveroso leggere attentamente l'etichetta e verificare che il prodotto sia destinato proprio alla specie e alla categoria di peso dell'animale. Non bisogna improvvisare combinazioni tra prodotti diversi e, soprattutto in presenza di cuccioli, animali anziani, debilitati o affetti da patologie, è opportuno chiedere un parere veterinario.
Un'altra regola semplice ma importante è conservare la confezione e il foglietto illustrativo: in caso di reazione indesiderata, conoscere esattamente quale prodotto è stato utilizzato può aiutare il veterinario a intervenire.
La prevenzione, significa scegliere una protezione adeguata all'animale e utilizzarla correttamente.
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