Cavalli liberi di correre, socializzare, mangiare ad ogni ora: un maneggio etologico a Piovà

Mai nome fu più giusto per un luogo in cui i cavalli accuditi, curati, nutriti e puliti, possono vivere in piena libertà la loro giornata: La Città della Gioia. E’ questo, infatti, il nome che Sabrina Soccol ha scelto per quello che è il suo “maneggio etologico”, in collina San Pietro, fra il concentrico di Piovà e quello di Montiglio. Un intero versante di collina a disposizione dei 50 esemplari di cui si occupa, fra cavalli in pensione, capi di allevamento e quelli utilizzati per scuola di ippica.



Ma cosa è esattamente un maneggio etologico?

«E’ un modo di vivere e lavorare con i cavalli completamente opposto a quello cui eravamo abituati - spiega Sabrina - I nostri animali hanno a disposizione spazi ampissimi per tutto il giorno e questo garantisce loro massima libertà di movimento e di socialità con aggiunta di cibo disponibile 24 ore su 24 come se fossero in natura.

Sono liberi di muoversi dentro i 30 ettari di terreno che circondano il maneggio. In cambio di una o due ore al giorno di “lavoro”, inteso come scuola di equitazione o passeggiate».

Il risultato è una grande famiglia di cavalli felici, tranquilli, senza stress, liberi di vivere le loro giornate come vogliono. Non può esserci definizione di maneggio etologico migliore di questa.

Ma, seppur importanti, non ci sono solo gli ettari di libertà, il cibo a volontà e le giornate di vacanze a rendere questi cavalli felici.



Dietro c’è l’inspiegabile influenza positiva che Sabrina Soccol (e ora anche la figlia Maddy, promettente cavallerizza tredicenne) trasmette ai suoi cavalli.

«E’ una cosa strana che onestamente non riesco ancora oggi a spiegarmi - dice Sabrina - Fin da quando ho imparato a cavalcare e avevo 10 anni, ho vinto le sfide contro cavalli “impossibili” da domare. Cavalli “matti”, come venivano definiti, spesso tenuti per ore e ore dentro un box dai quali vengono fatti uscire solo per essere sfruttati per lezioni, allenamenti massicci o gare. Anche oggi ne arrivano spesso qui alla Città della Gioia. Me li affidano i loro proprietari dicendo che sono irrecuperabili e che nessuno sa più cosa farci. Stanno qui un po’ di giorni e diventano irriconoscibili. Ma non datemi più meriti di quelli che ho. Ammetto un 10% di mio intervento nel trattamento, il restante 90% lo fanno gli altri cavalli che qui già vivono. Sono accoglienti e sanno trasmettere calma e tranquillità ai nuovi arrivati. Per nervosi che siano».

Certo serve una grande professionalità per inserire ogni singolo nuovo cavallo nel branco per questa sorta di “terapia della calma” ma è l’atmosfera che si crea con la restante comunità equina a fare la differenza.

«Me li portano qua per calmarli e poi, quando è ora di riprenderli, il più delle volte me li lasciano in pensione perché i proprietari capiscono che qui vivono bene».

A breve godranno anche di ulteriori aree coperte e ombreggiate grazie alla visione futuristica di Sabrina e del marito Giuseppe che hanno aderito alla CER di Piovà (Comunità Energetica Rinnovabile) realizzando numerose tettoie con pannelli fotovoltaici a impatto paesaggistico altamente mitigato.