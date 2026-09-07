Il cane al matrimonio? Ad Asti arriva il wedding dog sitter

Tra abiti bianchi, fiori e fotografie, c'è chi sceglie di non rinunciare alla presenza del proprio amico a quattro zampe nemmeno nel giorno del matrimonio. È proprio per rispondere a questa esigenza che arriva anche ad Asti Wedding Dog Sitter, servizio specializzato nella gestione professionale dei cani durante le nozze.

Il progetto, nato nel 2010 da un'idea di Elisa Guidarelli, è oggi diventato un franchising con una rete di professionisti distribuita sul territorio nazionale. La nuova filiale astigiana sarà affidata a Marinella Del Monte, responsabile del servizio per Asti e provincia, che si occuperà degli animali delle coppie che desiderano averli accanto nel loro grande giorno.

L'espansione arriva nell'anno in cui Wedding Dog Sitter raggiunge un traguardo significativo: oltre mille matrimoni seguiti dall'inizio dell'attività, con più di 1.600 cani accuditi e oltre 700 recensioni positive. Negli ultimi mesi sono state aperte nuove sedi in diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Puglia.

L'idea alla base del servizio nasce da un'esperienza personale della fondatrice. «Quando mi sono sposata non esisteva in Italia un servizio di questo tipo e ho sofferto la mancanza dei miei cani al mio matrimonio», racconta Guidarelli. Da quella necessità è nata l'intuizione di trasformare la passione per gli animali e l'esperienza nel mondo cinofilo in un'attività dedicata proprio alle coppie che considerano il proprio cane un componente della famiglia.

Il lavoro del wedding dog sitter non si limita però alla semplice presenza dell'animale durante la cerimonia. Il professionista accompagna il cane nelle diverse fasi della giornata, dalla preparazione agli spostamenti, fino alla cerimonia e al ricevimento, occupandosi delle sue esigenze e garantendo allo stesso tempo tranquillità agli sposi. Un aspetto particolarmente importante considerando che una giornata di nozze può essere lunga, affollata e ricca di stimoli non sempre semplici da gestire per un animale.

Tra i servizi proposti c'è anche quello dei Dog Photographer, professionisti che realizzano fotografie del matrimonio dal punto di vista del cane. L'amico a quattro zampe diventa così non soltanto un ospite, ma anche uno dei protagonisti dell'album di famiglia.

Ma l'aspetto più importante è il benessere dell'animale. Wedding Dog Sitter utilizza il metodo A.R.E.S., basato su quattro principi: Analisi, Relazione, Empatia e Sicurezza. L'obiettivo è costruire un servizio personalizzato sulle caratteristiche del singolo cane, rispettandone esigenze, natura e capacità di affrontare situazioni nuove.

Secondo i dati citati dall'azienda e riferiti al Rapporto Assalco-Zoomark 2026, in Italia si contano circa 9,1 milioni di cani. In questo contesto cresce anche la richiesta di servizi che consentano di coinvolgere gli animali nelle occasioni della vita quotidiana, comprese quelle più simboliche.