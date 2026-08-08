Cane in auto d'estate: anche pochi minuti possono essere pericolosi

Con le temperature delle ultime settimane, l'auto può trasformarsi in pochi minuti in un ambiente estremamente pericoloso per un cane. Anche quando il veicolo è parcheggiato all'ombra o con i finestrini leggermente abbassati, la temperatura all'interno dell'abitacolo può aumentare rapidamente, mettendo a rischio la salute dell'animale. Per questo, durante l'estate, la regola più sicura è una sola: non lasciare mai il cane da solo in macchina.

Il problema principale è la velocità con cui si surriscalda l'abitacolo. La temperatura interna può salire molto più rapidamente rispetto a quella esterna e l'animale, a differenza dell'essere umano, non dispone dello stesso sistema di regolazione della temperatura corporea. Il cane disperde principalmente calore attraverso l'affanno e, quando l'ambiente diventa troppo caldo, questo meccanismo può non essere più sufficiente.

A essere maggiormente esposti sono i cuccioli, i cani anziani, quelli in sovrappeso e gli animali affetti da alcune patologie. Particolare attenzione deve essere riservata anche ai cani brachicefali, cioè quelli con il muso corto, come bulldog, carlini e bouledogue francesi, che possono avere maggiori difficoltà nella respirazione e nella dispersione del calore.

Il colpo di calore può arrivare rapidamente

Un cane lasciato in un ambiente troppo caldo può sviluppare un colpo di calore, una condizione potenzialmente grave che richiede un intervento tempestivo. I primi segnali possono essere un ansimare molto intenso, agitazione, salivazione abbondante, debolezza e difficoltà a mantenersi in piedi. Nei casi più gravi possono comparire vomito, diarrea, confusione, perdita di coscienza, convulsioni e collasso.

Di fronte a questi sintomi è necessario intervenire rapidamente e contattare un veterinario. L'animale deve essere portato in un ambiente fresco e ventilato e raffreddato gradualmente, evitando di sottoporlo a sbalzi termici estremi o di utilizzare acqua ghiacciata direttamente sul corpo. L'intervento veterinario rimane fondamentale anche quando il cane sembra riprendersi, perché le conseguenze del surriscaldamento possono interessare diversi organi.

Finestrino aperto e ombra non bastano

Uno degli errori più comuni consiste nel pensare che lasciare il finestrino aperto basti a rendere sicura la permanenza dell'animale. Non è così. L'aria che entra dal finestrino non impedisce necessariamente l'aumento della temperatura nell'abitacolo e, soprattutto nelle ore più calde, non elimina il rischio.

Anche parcheggiare all'ombra non rappresenta una garanzia: il sole cambia posizione e l'area inizialmente ombreggiata può diventare rapidamente esposta. Lo stesso vale per la convinzione che pochi minuti non possano creare problemi. In estate, il tempo necessario perché la situazione diventi pericolosa può essere molto breve.

E se si vede un cane chiuso in macchina?

Se si nota un animale apparentemente in difficoltà all'interno di un'automobile, è importante valutare rapidamente le sue condizioni. Un cane fortemente agitato, che ansima in modo eccessivo, appare debole o non reagisce normalmente può trovarsi in una situazione di emergenza.

La prima cosa da fare è cercare il proprietario, quando questo è possibile in tempi brevi, e contemporaneamente chiedere l'intervento delle autorità competenti o dei servizi di emergenza. In presenza di un pericolo immediato per l'animale, è importante non improvvisare interventi che possano creare ulteriori rischi o conseguenze legali: la priorità deve essere quella di cercare rapidamente chi può intervenire.

Anche durante il viaggio servono alcune precauzioni

Il rischio non riguarda soltanto il cane lasciato in un'auto parcheggiata. Anche durante gli spostamenti estivi è necessario organizzare il viaggio tenendo conto delle alte temperature. È sicuramente consigliato partire nelle ore meno calde, garantire una corretta ventilazione dell'abitacolo e fare pause regolari per permettere all'animale di bere e muoversi.

Il cane deve inoltre viaggiare in condizioni di sicurezza, utilizzando sistemi di trasporto adeguati e senza lasciarlo libero di muoversi nell'abitacolo. L'acqua fresca deve essere sempre disponibile, soprattutto nei tragitti più lunghi.