Viaggiare insieme al proprio animale domestico in aereo

Viaggiare in cabina in aereo insieme al proprio amico a quattro zampe è davvero possibile?

Fino a oggi, chi possiede un cane di media o grossa taglia ha spesso dovuto scegliere se lasciarlo a casa oppure affidarlo al trasporto nella stiva dell'aeromobile, una soluzione sicura e regolamentata che, tuttavia, continua a destare qualche preoccupazione tra molti proprietari. Ora, però, qualcosa cambia.

ITA Airways ha introdotto il servizio "Large Dog On Board", che permette ai cani fino a 30 kg di viaggiare in cabina insieme al proprio proprietario su alcuni voli nazionali selezionati. Una novità che rappresenta un passo avanti per il benessere animale e per tutti coloro che considerano il proprio amico a quattro zampe un vero membro della famiglia.

Il servizio è riservato ai cosiddetti voli "Large Dog Friendly" e prevede regole precise per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio, indossare la museruola quando richiesto e sistemarsi in un'area dedicata accanto al proprietario, senza occupare i corridoi o interferire con le procedure di sicurezza del volo. La disponibilità è limitata e la prenotazione deve essere effettuata in anticipo attraverso il servizio clienti della compagnia.

Tendenzialmente la maggior parte delle compagnie consentiva il trasporto in cabina soltanto di animali di piccola taglia, di solito entro gli 8-10 chilogrammi, trasportati all'interno di un apposito trasportino collocato sotto il sedile. I cani più grandi erano invece destinati alla stiva pressurizzata, una soluzione che, pur rispettando gli standard di sicurezza, non sempre accolta con serenità dai proprietari.

La novità arriva dopo le modifiche regolamentari introdotte dall'ENAC e dopo una fase sperimentale che ha dimostrato la fattibilità del trasporto in cabina anche per animali di dimensioni maggiori. ITA Airways è tra le prime compagnie europee ad aver trasformato questa possibilità in un servizio commerciale dedicato.

Naturalmente restano alcune limitazioni. Il servizio è disponibile esclusivamente su determinate rotte nazionali, il numero di animali ammessi a bordo è ridotto e la prenotazione è soggetta alla disponibilità dei posti dedicati. Prima della partenza è inoltre necessario verificare tutta la documentazione sanitaria richiesta e rispettare le condizioni previste dalla compagnia. Per chi viaggia spesso con il proprio cane, però, questa iniziativa rappresenta una svolta significativa.

Le regole: