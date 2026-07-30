Piscine e spiagge pet friendly: cosa sapere e dove trovarle

Negli ultimi anni, data la crescente rischiesta, sono aumentate le piscine dedicate ai cani e le spiagge pet friendly, strutture pensate per consentire agli animali di trascorrere momenti di svago insieme ai proprietari in totale sicurezza.

Sempre più persone, infatti, scelgono di non separarsi dal proprio amico a quattro zampe durante le ferie o le gite in giornata, e l’offerta di strutture dedicate è cresciuta anche in Piemonte.

Non tutti i cani, però, sono nuotatori "provetti". Sebbene molte razze siano portate per l’acqua, altre possono incontrare maggiori difficoltà. I cani brachicefali, come bulldog francesi, bulldog inglesi, carlini e boxer, hanno una conformazione del muso che rende più faticosa la respirazione e possono stancarsi rapidamente.

Il primo approccio all’acqua deve essere graduale. È importante non forzare il cane a entrare e lasciare che sia lui ad avvicinarsi seguendo i propri tempi, magari con l’aiuto di un gioco o del proprietario. Nei soggetti meno sicuri può essere utile anche un giubbotto salvagente specifico per cani, soprattutto in mare o in acque profonde.

Durante la permanenza in spiaggia o in piscina il cane deve avere sempre a disposizione acqua fresca da poter bere: l’acqua di mare e quella trattata con cloro non devono essere ingerite, entrambe possono provocare disturbi gastrointestinali.

Dopo il nuoto, risciacquare accuratamente il mantello con acqua dolce per eliminare sale, sabbia o residui di cloro che potrebbero irritare pelle e pelo. Particolare attenzione va dedicata alle orecchie, che devono essere asciugate delicatamente per ridurre il rischio di otiti, soprattutto nei cani con orecchie pendenti.

Le regole

Molte spiagge e piscine richiedono il libretto sanitario aggiornato con le vaccinazioni, prevedono l’obbligo del guinzaglio nelle aree comuni oppure limitano il numero di cani presenti contemporaneamente. Alcune mettono inoltre a disposizione docce dedicate, aree d’ombra, fontanelle, percorsi agility e persino educatori cinofili.

Anche il Piemonte offre diverse opportunità per chi desidera far divertire il proprio cane in acqua. Nell’Astigiano sono presenti alcuni centri cinofili che, durante la bella stagione, organizzano attività in piscina dedicate esclusivamente ai cani, spesso abbinate a percorsi di educazione o fisioterapia. In provincia di Torino e Cuneo sono invece presenti diverse piscine canine dove gli animali possono nuotare in vasche progettate appositamente per loro, sempre sotto la supervisione del personale.

Per chi preferisce il mare, la Liguria dispone di numerose spiagge pet friendly. Località come Albisola, Albenga, Pietra Ligure, Ceriale, Diano Marina e San Bartolomeo al Mare ospitano stabilimenti balneari attrezzati che consentono l’accesso ai cani, con servizi dedicati come ciotole, docce, aree d’ombra e spazi riservati per il bagno. Prima della partenza è comunque sempre consigliabile verificare le regole aggiornate della singola struttura. Orari, periodi di accesso e servizi possono variare da una struttura all’altra.