Il kit di pronto soccorso per il nostri amici a quattro zampe

Promemoria
30 Luglio 2026 10:55:11
Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione di emergenza con il vostro compagno peloso? Chi vive con un animale domestico sa bene che piccoli imprevisti possono capitare in qualsiasi momento: una ferita durante una passeggiata, una puntura di insetto, una spiga tra i polpastrelli o un'unghia rotta. Avere a disposizione un kit di pronto soccorso ben organizzato permette di intervenire rapidamente nei primi minuti, in attesa di contattare il veterinario quando necessario. Attenzione però: il kit non sostituisce le cure mediche del veterinario, ma rappresenta un valido supporto per gestire le emergenze più comuni.
Tra gli strumenti indispensabili ci sono innanzitutto garze sterili, bende elastiche e cerotti autoadesivi che non si attaccano al pelo. Non dovrebbero mancare nemmeno una soluzione fisiologica per lavare occhi e ferite superficiali e un disinfettante adatto agli animali, preferibilmente a base di clorexidina. È bene evitare l'utilizzo di prodotti pensati per l'uomo senza il parere del veterinario, alcuni principi attivi possono risultare irritanti o addirittura tossici per noi.
Nel kit è utile inserire anche una pinzetta a punta fine, essenziale per rimuovere zecche o piccoli corpi estranei, forbici con punta arrotondata, guanti monouso e una coperta leggera che, può essere utilizzata per immobilizzare l'animale o proteggerlo durante il trasporto.
In estate può fare la differenza anche un impacco freddo istantaneo, utile in caso di colpi di calore o contusioni, ricordando però di non applicarlo mai direttamente sul pelo ma sempre avvolto in un panno. Per chi viaggia spesso con il proprio animale è consigliabile tenere il kit anche in auto, insieme a una bottiglia d'acqua e una ciotola pieghevole.
Un capitolo a parte riguarda i farmaci. Non è opportuno improvvisare cure fai da te: antidolorifici e antinfiammatori destinati alle persone possono essere estremamente pericolosi per cani e gatti. Eventuali medicinali prescritti dal veterinario devono essere conservati nel kit rispettando le indicazioni riportate sulla confezione e controllandone periodicamente la data di scadenza.
Infine, il kit va verificato almeno una volta all'anno. Sostituire il materiale utilizzato, eliminare i prodotti scaduti e controllare che tutto sia facilmente reperibile permette di affrontare senza problemi eventuali imprevisti.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058