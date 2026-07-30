Antiparassitari: come scegliere la protezione giusta per i nostri amici

Con l'estate aumenta il rischio di infestazioni da pulci, zecche, zanzare e flebotomi, insetti che non provocano soltanto fastidio ma possono trasmettere malattie anche gravi. Per questo motivo la prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per proteggere cani e gatti durante i mesi più caldi.

La scelta dell'antiparassitario non dovrebbe mai essere casuale, anzi la scelta andrebbe presa insieme al proprio veterinario di fiducia. Esistono infatti diverse formulazioni, ognuna con caratteristiche specifiche. Le pipette spot-on sono pratiche e garantiscono generalmente una protezione di circa un mese, mentre le compresse agiscono dall'interno e risultano particolarmente indicate per i cani che fanno frequenti bagni. I collari antiparassitari, invece, assicurano una copertura che può durare anche diversi mesi e rappresentano una soluzione comoda per chi desidera una protezione continuativa.

È fondamentale però essere sicuro che la presenza di un collare sia tollerata dall'animale, che se abituato ad allontanarsi o trovarsi da solo potrebbe rappresentare un pericolo, i gatti rischiano il soffocamento se il collare si impiglia in un ramo o in un oggetto.

Un altro importante accorgimento è ricordare che i prodotti destinati ai cani non devono mai essere utilizzati sui gatti. Alcune sostanze, come la permetrina, risultano infatti altamente tossiche per i felini e possono provocare gravi conseguenze anche in caso di semplice contatto.

Accanto agli antiparassitari è utile adottare alcune semplici precauzioni. Dopo una passeggiata nei boschi o nell'erba alta è buona norma controllare attentamente il mantello, soprattutto nella zona delle orecchie, del collo, delle ascelle e tra le dita delle zampe, punti dove le zecche tendono ad annidarsi.

Negli ultimi anni, complice il clima sempre più anomalo, molti parassiti rimangono attivi fino all'autunno inoltrato e, in alcune zone, persino durante l'inverno.