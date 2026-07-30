Ventiquattro gatti cercano una famiglia: l’appello di Associazione Difesa Felini, ENPA e LEIDAA Asti

Ventiquattro gatti salvati da una situazione di grave sofferenza attendono ora una nuova possibili. L’appello è stato lanciato dall’Associazione Difesa Felini, da ENPA e dalla sezione astigiana di LEIDAA, impegnate da circa due mesi nella gestione di un’emergenza che ha visto coinvolti numerosi animali vittime di maltrattamenti.

Oggi i mici sono finalmente al sicuro in una struttura protetta, dove vengono accuditi ogni giorno dai volontari. Le ferite, però, non sono soltanto fisiche. Molti di loro portano ancora i segni del trauma vissuto e stanno affrontando un percorso di recupero, mentre altri sono riusciti a riacquistare fiducia e sono pronti a essere accolti da una famiglia.

Per questo le tre associazioni hanno avviato una campagna di adozione e sensibilizzazione con lo slogan “Una zampa lava l’altra e tutte e due fanno un micino!”, invitando a condividere il più possibile l’appello per trovare famiglie affidatarie idonee.

Tutti i gatti in adozione sono sani, sterilizzati, microchippati e risultati negativi ai test FIV e FeLV. Hanno età e caratteri diversi: tra loro ci sono Striscia e Temperino, entrambi maschi di circa due anni, Nerino, maschio di 8-10 mesi, e le femmine Duchessa e Sgorbietta, entrambe di circa due anni. Accanto a loro ci sono molti altri mici che aspettano soltanto una casa dove poter ricominciare.

Oltre alle adozioni, le associazioni chiedono anche un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane. In questo momento servono soprattutto cibo umido e secco, antiparassitari e sabbia per lettiere. È inoltre possibile sostenere il progetto lasciando un buono spesa prepagato intestato a ENPA presso Bona B & P sas, in via Perosi 20 ad Asti, avvisando preventivamente con un messaggio.

Chi fosse interessato ad adottare uno dei gatti o a ricevere maggiori informazioni può contattare Patrizia tramite WhatsApp al numero 340 938 0242, inviando una breve presentazione. I volontari ricontatteranno gli aspiranti adottanti per valutare insieme il percorso più adatto.