Videoricetta
24 Novembre 2026 08:24:00
L'Agrichef di Turismo Verde Cia Laura Gagliardi dell'Agriturismo La Tartufaia di Mombercelli (AT) (del Consorzio Piemonte da Scoprire) mostra la ricetta delle Crespelle ai Carciofi della Val Tiglione.
Il Carciofo della Val Tiglione è un PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) della Regione Piemonte.
Questa videoricetta rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale - Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 - Si invita al consumo responsabile delle bevande alcoliche.
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