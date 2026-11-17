L'Agrichef di Turismo Verde Cia Fabio Semino dell'Agriturismo Casa Castellini di Garbagna (AL) (del Consorzio Piemonte da Scoprire) mostra la ricetta della Cherry-cake, una torta di ciliegie realizzata con la “Bella di Garbagna”.

La ciliegia di Garbagna è un PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) della Regione Piemonte. È una pregiata varietà autoctona piemontese coltivata principalmente nella Val Grue e nel comune di Garbagna (AL); è rinomata per la sua forma rotonda, il colore rosso brillante e la polpa croccante.

Questa videoricetta rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale - Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 - Si invita al consumo responsabile delle bevande alcoliche.