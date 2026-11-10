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Videoricetta

"Arrosto con salsa al Dolcetto di Ovada": le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

Scopri ogni martedì, fino al 15 dicembre, una videoricetta selezionata da noi

Redazione web

Redazione web

10 Novembre 2026 08:43:02

"Arrosto con salsa al Dolcetto di Ovada": le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

L'Agrichef di Turismo Verde Cia Simone Ambrosin dell'Agriturismo Cascina Montebi di Trisobbio (AL) mostra la ricetta dell'arrosto con salsa al Dolcetto di Ovada, la denominazione tipica del territorio.

Nell'Ovadese la coltivazione della vite ed in particolare del Vitigno Dolcetto è sicuramente secolare. Questo vitigno ha caratterizzato da sempre i vigneti della zona; il vino si presenta dal colore rosso rubino tendente al granato, odore vinoso, talvolta etereo, caratteristico, talvolta con sentore di legno e dal sapore asciutto, con sentore mandorlato, talvolta con sentori di frutta e/o speziati.

Gli abbinamenti ideali sono arrosti di carni bianche e rosse, salumi, agnolotti, ravioli, taglierini, paste e risotti con sughi di carne di funghi, polenta, piatti a base di funghi, formaggi freschi e mediamente stagionati.

Questa videoricetta rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale - Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 - Si invita al consumo responsabile delle bevande alcoliche.

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