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Videoricetta

"Focaccia con grano San Pastore e Cipolla dorata di Castelnuovo": le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

Scopri ogni martedì, fino al 15 dicembre, una videoricetta selezionata da noi

Redazione web

Redazione web

03 Novembre 2026 08:31:00

"Focaccia con grano San Pastore e Cipolla dorata di Castelnuovo": le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

L'Agrichef di Turismo Verde Cia Elisa Gastaldi dell'Agriturismo Mangià ad campagna di Castelnuovo Scrivia (AL) mostra la ricetta della Focaccia con grano tenero San Pastore e cipolla dorata di Castelnuovo.

Il grano San Pastore è un frumento tenero tradizionale selezionato nel 1931 dal genetista Nazareno Strampelli. Caratterizzato da una bella spiga scura e da una eccellente digeribilità dovuta al basso tenore di glutine e all'alto valore proteico, è ideale per pane a bassa lievitazione, pasta fresca e dolci.

La cipolla dorata di Castelnuovo Scrivia è un pregiato Prodotto Agroalimentari Tradizionali (PAT) piemontese. Rinomata per le sue tuniche esterne ramate e consistenti e la polpa bianca dal sapore dolce, si conserva a lungo. È eccellente per cotture lunghe.

Questa videoricetta rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale - Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 - Si invita al consumo responsabile delle bevande alcoliche.

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