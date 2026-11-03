"Focaccia con grano San Pastore e Cipolla dorata di Castelnuovo": le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

Videoricetta
03 Novembre 2026 08:31:00
L'Agrichef di Turismo Verde Cia Elisa Gastaldi dell'Agriturismo Mangià ad campagna di Castelnuovo Scrivia (AL) mostra la ricetta della Focaccia con grano tenero San Pastore e cipolla dorata di Castelnuovo.
Il grano San Pastore è un frumento tenero tradizionale selezionato nel 1931 dal genetista Nazareno Strampelli. Caratterizzato da una bella spiga scura e da una eccellente digeribilità dovuta al basso tenore di glutine e all'alto valore proteico, è ideale per pane a bassa lievitazione, pasta fresca e dolci.
La cipolla dorata di Castelnuovo Scrivia è un pregiato Prodotto Agroalimentari Tradizionali (PAT) piemontese. Rinomata per le sue tuniche esterne ramate e consistenti e la polpa bianca dal sapore dolce, si conserva a lungo. È eccellente per cotture lunghe.
Questa videoricetta rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale - Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 - Si invita al consumo responsabile delle bevande alcoliche.
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