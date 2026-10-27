"Manzo al Gavi Docg": : le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

Videoricetta
27 Ottobre 2026 08:18:00
Manzo al Gavi Docg
L'Agrichef di Turismo Verde Cia Maria Rosa Divano dell'Agriturismo La Baita di Pratolungo di Gavi (AL) mostra la ricetta del Manzo al Gavi Docg, la denominazione tipica del territorio. Il protagonista assoluto è lui, il Gavi Docg, vino Cortese noto anche come il “Grande Bianco del Piemonte”.
Il vitigno è coltivato in un’area delimitata da 11 comuni: un territorio unico a trenta chilometri dal mare, che unisce pianura e Appennino ligure.
Questa videoricetta rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale - Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 - Si invita al consumo responsabile delle bevande alcoliche.
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