"Mele in pastella per il fritto misto piemontese": le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

Videoricetta
20 Ottobre 2026 08:11:00
Video-ricetta Mele in Pastella
L'Agrichef di Turismo Verde Cia Gabriella Trisoglio dell'Agriturismo La Pomera di Vignale Monferrato (AL) mostra come fare le Mele in pastella per comporre il Fritto misto piemontese, piatto tipico del territorio.
Gabriella coltiva mele antiche e ci spiega le particolarità della varietà “Ciucarina”, riconosciuta nell’elenco dei PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Piemonte.
Questa videoricetta rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/
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