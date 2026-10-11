I sapori della tradizione in rete: gli Agrichef Turismo Verde Cia valorizzano i prodotti tipici e i PAT piemontesi

Un viaggio enogastronomico digitale tra le eccellenze del territorio grazie al progetto promosso da Cia Alessandria-Asti, Consorzio Piemonte da Scoprire e Turismo Verde Cia, sostenuto dalla Regione Piemonte (Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 – Intervento SRG07.1 – Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025).

L’obiettivo del progetto è valorizzare le risorse agricole locali, promuovere i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) ed esaltare il legame tra terra e tavola. Attraverso una serie di video-ricette diffuse online, gli agricoltori-cuochi diventano ambasciatori del patrimonio enogastronomico locale. Ogni piatto guida alla scoperta degli ingredienti simbolo tra Alessandria e Asti, unendo sapienza contadina, filiera corta e valorizzazione delle tipicità rurali.

Il percorso gastronomico, realizzato a cura di Genny Notarianni, si articola in appuntamenti settimanali dedicati alle ricette della tradizione.

“La nocciola e i suoi mille utilizzi”, un approfondimento sulla Nocciola Tonda Gentile, ingrediente principe della gastronomia locale, in programmazione martedì 13 ottobre.

“Mele in pastella per il fritto misto piemontese”: la preparazione della fragrante componente dolce del celebre fritto misto piemontese, martedì 20 ottobre.

“Manzo al Gavi Docg”: un secondo piatto di carne bovina impreziosito dalle sfumature del vino bianco Gavi Docg, martedì 27 ottobre.

“Focaccia con grano San Pastore e Cipolla dorata di Castelnuovo”: un lievitato che valorizza il grano antico San Pastore e la cipolla dorata di Castelnuovo Scrivia, martedì 3 novembre.

“Arrosto con salsa al Dolcetto di Ovada”, piatto della tradizione contadina esaltato dalla riduzione al vino Dolcetto di Ovada di Cascina Montebi, martedì 10 novembre.

“Cherry-cake con la Bella di Garbagna”: un dolce soffice ideato per mettere in risalto la rinomata ciliegia Bella di Garbagna a Casa Castellini, martedì 17 novembre.

“Crespella al Carciofo della Val Tiglione”: primo piatto raffinato che esalta l'ortaggio tipico e caratteristico dell'Astigiano, martedì 24 novembre.

“Sformato di zucchine e crema di Raschera”: antipasto delicato che unisce le zucchine di stagione al gusto del formaggio Raschera, in Ca’ Rusa, martedì 1 dicembre.

"Profumo di tartufo" in uscita martedì 8 dicembre.

Ultimo appuntamento con lo "Zabaione al Passito di Strevi" in programma martedì 15 dicembre.

L'iniziativa firmata Cia Alessandria-Asti, Consorzio Piemonte da scoprire e Regione Piemonte rappresenta un modello virtuoso di promozione territoriale. Portare i piatti della tradizione sul web permette di preservare la memoria culinaria e avvicinare il pubblico al turismo rurale.