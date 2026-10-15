Quale futuro per il mondo agricolo piemontese? Se ne discute domenica a Castagnole Lanze in un incontro promosso dalla Lega

Quale futuro per l’agricoltura piemontese? È la domanda a cui si cercherà di dare risposta con l’incontro promosso dalla Lega Salvini Piemonte, in programma domenica, 18 ottobre, alle 10, nel salone parrocchiale di San Bartolomeo a Castagnole delle Lanze. «Un appuntamento che punta a mettere attorno allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici e mondo agricolo, per affrontare le sfide che interessano uno dei settori strategici dell’economia e dell’identità del Piemonte - spiegano gli organizzatori - Interverranno l’on. Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega e membro della Commissione Agricoltura, l’on. Riccardo Molinari, presidente del Gruppo Lega alla Camera e segretario della Lega Piemonte, l’on. Andrea Giaccone, segretario provinciale della Lega e membro della commissione lavoro, Fabio Carosso, consigliere regionale, Marco Protopapa, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Agricoltura, e Andrea Fassino, segretario della sezione Lega di Castagnole delle Lanze. All’iniziativa saranno presenti anche i presidenti regionali e provinciali delle associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura, per favorire un confronto diretto con chi quotidianamente vive le difficoltà e le opportunità del comparto».

«Questo incontro rappresenta un momento importante di ascolto e di confronto sulle problematiche di un settore trainante per la nostra provincia e per il nostro territorio; quando si pensa ad Asti e alla sua provincia istintivamente si pensa al paesaggio, al vino e all’eccellenza dei suoi prodotti agroalimentari, tutto ciò è reso possibile dal lavoro degli agricoltori e la Lega si è sempre schierata a difesa degli agricoltori, come dimostrano il voto contrario al Mercosur e le nostre posizioni critiche contro molte imposizioni sbagliate che arrivano dall’Europa; in un momento geopolitico complicato come quello attuale è importante sedersi attorno ad un tavolo per concordare le azioni da mettere in campo per tutelare il settore», dichiara l'on. Giaccone segretario provinciale della Lega di Asti.

«La Lega e l’agricoltura sono imprescindibili, noi difendiamo il territorio e i nostri agricoltori da sempre perché viviamo in mezzo a loro e conosciamo le problematiche dall’interno. Io stesso ho un’azienda agricola e so quanto è difficile oggi andare avanti, è necessario che l’Europa la smetta di guardare agli altri Paesi e non si concentra sui prodotti degli Stati membri, noi non smetteremo mai difendere i nostri agricoltori e i nostri prodotti di eccellenza», aggiunge Carosso. «L’agricoltura non può essere considerata soltanto un settore economico, ma rappresenta una parte fondamentale della nostra identità, del nostro territorio e del nostro futuro. Per questo vogliamo ascoltare direttamente agricoltori e associazioni, raccogliere le loro esigenze e trasformarle in proposte concrete. La politica deve tornare a partire dai territori e dalle persone che ogni giorno lavorano e investono nelle nostre comunità», dice Fassino.

Al centro del confronto castagnolese ci saranno le prospettive del settore, la tutela del lavoro agricolo, la valorizzazione delle produzioni locali e le politiche necessarie per sostenere la competitività delle imprese e garantire un futuro alle nuove generazioni che scelgono di continuare a vivere e lavorare nelle aree rurali piemontesi. Al termine dell’incontro è previsto il pranzo al ristorante “Locanda Roma” di Castagnole Lanze, con un momento di incontro e confronto informale tra partecipanti, rappresentanti politici e mondo agricolo.