L'appello dei vignaioli di Moscato d'Asti: «Fateci iniziare la vendemmia, le uve sono maturate presto e vanno raccolte»

Non un semplice appello ma, a loro detta, un vero e proprio grido di dolore che si alza dalle colline del Moscato d'Asti dove i vignaioli chiedono alle cantine che ritirano le uve di aprire per consentire al più presto l'inizio della vendemmia.

Una istanza forte di cui si è fatta portavoce l'Associazione Comuni del Moscato d'Asti dove una serie di rilievi compiuti nelle vigne fra ieri e oggi.

«Servono misure urgenti attraverso un tempestivo e rapido inizio delle operazioni di vendemmia. La situazione climatica attuale, con alte temperature e assenze di pioggia ormai da settimane, ha portato a un'anticipazione della maturazione mai vista prima per la nostra uva Moscato, con grande stress idrico nei vigneti. Vista la già precaria situazione di reddito che attanaglia il comparto, è espressamente richiesto di non tardare un giorno in più per aprire le cantine ai conferenti».

E in questa estate impossibile, prosegue la ricerca sulle nuove tecniche per rendere i vigneti più resistenti a siccità e alte temperature.

Fondazione Agrion, l'ente di sperimentazione della Regione Piemonte, in collaborazione con l'Associazione Comuni del Moscato d’Asti e i produttori dei Sorí Eroici, anche in quest'estate ha proseguito la sperimentazione con il caolino, le reti ombreggianti e l’ossido di calcio come fotoprotettori e termoregolatori della chioma dei vigneti, particolarmente colpiti in questo periodo torrido. La ricerca è finanziata da Banca d'Alba e i risultati verranno presentati nei prossimi mesi.