Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Associazione Comuni del Moscato

L'appello dei vignaioli di Moscato d'Asti: «Fateci iniziare la vendemmia, le uve sono maturate presto e vanno raccolte»

Mentre proseguono le sperimentazioni con diverse tecniche per mitigare siccità e alte temperature

Daniela Peira

Daniela Peira

15 Agosto 2026 17:26:18

L'appello dei vignaioli di Moscato d'Asti: «Fateci iniziare la vendemmia, le uve sono maturate presto e vanno raccolte»

Non un semplice appello ma, a loro detta, un vero e proprio grido di dolore che si alza dalle colline del Moscato d'Asti dove i vignaioli chiedono alle cantine che ritirano le uve di aprire per consentire al più presto l'inizio della vendemmia.

Una istanza forte di cui si è fatta portavoce l'Associazione Comuni del Moscato d'Asti dove una serie di rilievi compiuti nelle vigne fra ieri e oggi.

«Servono misure urgenti attraverso un tempestivo e rapido inizio delle operazioni di vendemmia. La situazione climatica attuale, con alte temperature e assenze di pioggia ormai da settimane, ha portato a un'anticipazione della maturazione mai vista prima per la nostra uva Moscato, con grande stress idrico nei vigneti. Vista la già precaria situazione di reddito che attanaglia il comparto, è espressamente richiesto di non tardare un giorno in più per aprire le cantine ai conferenti».  

E in questa estate impossibile, prosegue la ricerca sulle nuove tecniche per rendere i vigneti più resistenti a siccità e alte temperature.

Fondazione Agrion, l'ente di sperimentazione della Regione Piemonte, in collaborazione con l'Associazione Comuni del Moscato d’Asti e i produttori dei Sorí Eroici, anche in quest'estate ha proseguito la sperimentazione con il caolino, le reti ombreggianti e l’ossido di calcio come fotoprotettori e termoregolatori della chioma dei vigneti, particolarmente colpiti in questo periodo torrido. La ricerca è finanziata da Banca d'Alba e i risultati verranno presentati nei prossimi mesi.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133