Tipologia
Età defunto 86
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Renata, il figlio Marcello con Valeria, il nipote Alberto, il fratello Giuseppe, la cognata Teresa e parenti tutti.
Il S. Rosario sarà recitato venerdì 27 novembre 2026 alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale di Villafranca d’Asti.
Il funerale sarà celebrato sabato 28 novembre alle ore 15,00 nella medesima.
Il caro Giancarlo riposerà nel cimitero di Villafranca d’Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma donazioni alla Fondazione A.I.R.C. per la ricerca sul cencro e Croce Rossa di Villafranca d’Asti.
Funerale Data 28 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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