Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
È mancato all’affetto dei suoi cari
Franco Bigaran
Di anni 84
Ne danno il triste annuncio: la moglie Filomena, le figlie Cristina, Elena con Filippo, l’amatissima nipote Matilde e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo sabato 28 novembre 2026 alle ore 10,45 nella Parrocchia del Sacro Cuore (corso Alba) in Asti.
Dopo le esequie si proseguirà per il tempio crematorio di Asti e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato venerdì 27 novembre 2026 alle ore 19,00 Parrocchia del Sacro Cuore (corso Alba) in Asti.
Funerale Data 28 novembre 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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