Ne danno il triste annuncio i figli Giuseppe, Donato, Antonio e Maria Pia, le nuore Carmen e Luciana, il genero Andrea, gli adorati nipoti Gianluca con Tiziana, Daniela con Fabio, Cristina con Mauro, Roberta con Ricky, Ilaria e Marco, i pronipoti Alessio, Mirko e Rebecca, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, sabato 28 novembre 2026 alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà per il tempio crematorio urbano.

Il S. Rosario sarà recitato venerdì 27 novembre 2026 alle ore 19,00 nella stessa Parrocchia.

La cara Elena riposerà nel cimitero di Asti.