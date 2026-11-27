Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
Circondato dall’affetto dei suoi cari è mancato
Ivano Baldo
Di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa, le figlie, i fratelli, le cognate e tutti coloro che gli vollero bene.
I funerali avranno luogo in Asti, venerdì 27 novembre 2026 alle ore 15,30 presso la Parrocchia di San Pietro, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà poi per il tempio crematorio nel cimitero di Asti.
Il caro Ivano verrà disperso nel roseto del cimitero di Asti.
Funerale Data 27 novembre 2026 - 15:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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