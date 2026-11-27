Tipologia
Età defunto 94
Sesso:
Ne danno il triste annuncio la moglie Beatrice, i figli Fabrizio e Roberta, la cognata Enrica, i nipoti Piercarlo e Paola, amici e parenti tutti.
Preghiamo.
I funerali si svolgeranno lunedì 30 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Secondo.
Il S. Rosario sarà recitato domenica 29 c.m. alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Secondo.
Il caro Elio proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 30 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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