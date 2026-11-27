Tipologia
Età defunto 90
Sesso:
Con infinita tristezza ne annunciano la scomparsa i figli Cristina, Mario e Monica con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti.
Il funerale sarà celebrato sabato 28 novembre alle ore 9,00 nella Parrocchia San Paolo, ad Asti, con partenza dalla casa di riposo Mons. Marello, Asti.
La cara Carla riposerà nella tomba di famiglia nel cimitero di Asti.
Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 27 novembre alle ore 18,30 nella Parrocchia San Paolo, ad Asti.
Il presente sia da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 28 novembre 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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