Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Alessandro, la nuora Lucia e il nipote Davide con Fabiola.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo venerdì 27 novembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di N.S. di Lourdes in Asti.
Dopo le esequie si proseguirà per il tempio crematorio di Asti e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Asti con la moglie Franca.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 27 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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