Tipologia
Età defunto 66
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Eva, il figlio Laszlo con Valentina, i fratelli Giorgio e Franco con le rispettive famiglie.
I funerali avranno luogo venerdì 27 novembre 2026 alle ore 15,00 presso il tempio crematorio di Asti con sosta dalle ore 11,30 nella sede della SPI CGIL di via Artom n. 4 (Movicentro) per l’ultimo saluto.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo.
Funerale Data 27 novembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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