Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Giuseppe “Beppe” Barbero
Di anni 87
Con profondo dolore lo annunciano: la moglie Dina, i figli Marco con Cristina e Sara con Andrea, gli adorati nipoti Angelica ed Edoardo, la sorella Rosangela con Antonio, i nipoti, i cugini e i parenti tuti.
Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia S. Caterina in Asti.
I funerali avranno luogo venerdì 27 novembre 2026 alle ore 9,40 nella Parrocchia S. Caterina in Asti, partendo, in auto, dall’abitazione in via Umberto Grilli n. 2 in Asti alle ore 9,30.
Dopo la funzione religiosa si proseguirà per il cimitero di Asti.
Funerale Data 27 novembre 2026 - 09:40
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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