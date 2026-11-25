Tipologia
Età defunto 85
Sesso:
Circondata dall’affetto dei suoi cari è mancata
Vincenza Mancuso (Enza) ved. Noto
Di anni 85
Ne danno il triste annuncio: la figlia Giuseppina, il figlio Carmelo con Rosa Alba, i nipoti Nicolò, Valentina, Nicole e parenti tutti.
Una preghiera.
Il funerale avrà luogo mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro in Asti.
Dopo le esequie la cara Vincenza verrà accompagnata al tempio crematorio di Asti e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Asti con il marito Michele.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 25 novembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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